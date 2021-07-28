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28 июля 2021, 18:40 27

Специалисты не советуют купаться на пляжах в Запорожье

28 июля 2021, 18:40 27
Читайте також українською мовою
ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области
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Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области не рекомендует купаться на пляжах областного центра

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт управления.

В службе отмечают, что в течение июля текущего года бактериологический состав воды реки Днепр в черте города Запорожье значительно ухудшился.

В документе Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области отмечено о необходимости немедленного прекращения купания в водной акватории общественных пляжей "Центральный" и "Правобережный" и принятия профилактических мер для недопущения эпидемических осложнений.

Напомним, что 17 июля в Киеве запретили купаться на всех городских плажах

пляж запрет коммунальные предприятия Жара эпидемия

 
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