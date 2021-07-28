Фахівці не радять купатися на пляжах у Запоріжжі

ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області

Головне управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області не рекомендує купатися на пляжах обласного центру

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт управління.

У службі зазначають, що протягом липня поточного року бактеріологічний склад води річки Дніпро в межах міста Запоріжжя значно погіршився.

У документі Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області наголошено про негайне припинення купання у водній акваторії громадських пляжів "Центральний" і "Правобережний" та прийняття профілактичних заходів для недопущення епідемічних ускладнень.

Нагадаємо, що 17 липня у Києві заборонили купатися на всіх міських плажах