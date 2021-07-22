На побережье Азовского моря прошел шторм со смерчем
В Запорожской области рядом с морскими курортами Кирилловки и Бердянска прошел шторм с градом, шквальным ветром и смерчем
Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание Inform ZP.UA.
В акватории Азовского моря начался ливень и поднялся сильный ветер. Небо затянуло грозовыми тучами, а среди них было заметно и смерч.
Напомним, в Мариуполе из-за сильного ливня затопило улицы и были обесточены подстанции.
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