На побережье Азовского моря прошел шторм со смерчем

Фото: скриншот видео

В Запорожской области рядом с морскими курортами Кирилловки и Бердянска прошел шторм с градом, шквальным ветром и смерчем

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание Inform ZP.UA.

В акватории Азовского моря начался ливень и поднялся сильный ветер. Небо затянуло грозовыми тучами, а среди них было заметно и смерч.

Напомним, в Мариуполе из-за сильного ливня затопило улицы и были обесточены подстанции.