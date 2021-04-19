На Запоріжжі маршрутка зіткнулася з хлібовозом і вилетіла в кювет
Постраждали чотири людини
Постраждали чотири людини
У Запорізькій області сталася ДТП: зіткнулися маршрутне таксі і хлібовоз. В результаті ДТП, маршрутка вилетіла в кювет, постраждали чотири людини, обидва водії та ще два пасажири маршрутки.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Наголошується, що ДТП сталося 19 квітня, в районі 5 ранку. Відомо, що маршрутка їхала за маршрутом "Мелітополь - Маріуполь".
Постраждали обидва водії та ще два пасажири маршрутки. Їх госпіталізували в бердянську лікарню.
Рятувальники деблокували водія вантажного мікроавтобуса та передали його працівникам швидкої", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.
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