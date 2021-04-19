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19 квітня 2021, 10:12 558

На Запоріжжі маршрутка зіткнулася з хлібовозом і вилетіла в кювет

19 квітня 2021, 10:12 558
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Постраждали чотири людини
Постраждали чотири людини
Фото: ДСНС
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У Запорізькій області сталася ДТП: зіткнулися маршрутне таксі і хлібовоз. В результаті ДТП, маршрутка вилетіла в кювет, постраждали чотири людини, обидва водії та ще два пасажири маршрутки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Наголошується, що ДТП сталося 19 квітня, в районі 5 ранку. Відомо, що маршрутка їхала за маршрутом "Мелітополь - Маріуполь".

Постраждали обидва водії та ще два пасажири маршрутки. Їх госпіталізували в бердянську лікарню.

Рятувальники деблокували водія вантажного мікроавтобуса та передали його працівникам швидкої", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.

ДТП Запоріжжя аварія ушпиталення ДСНС

 
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