На Запоріжжі маршрутка зіткнулася з хлібовозом і вилетіла в кювет

Постраждали чотири людини

Постраждали чотири людини

Фото: ДСНС

У Запорізькій області сталася ДТП: зіткнулися маршрутне таксі і хлібовоз. В результаті ДТП, маршрутка вилетіла в кювет, постраждали чотири людини, обидва водії та ще два пасажири маршрутки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Наголошується, що ДТП сталося 19 квітня, в районі 5 ранку. Відомо, що маршрутка їхала за маршрутом "Мелітополь - Маріуполь".

Постраждали обидва водії та ще два пасажири маршрутки. Їх госпіталізували в бердянську лікарню.

Рятувальники деблокували водія вантажного мікроавтобуса та передали його працівникам швидкої", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.