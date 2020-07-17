В Тернополе на акцию протеста вышли рестораторы

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Общественное".

Я не думаю, что после 23 часов коронавирус больше распространяется. Целый день горожане ходят по заведениям, а после 23 часов нельзя. Наш бизнес от этого страдает и мы несем большие потери”, – сообщил представитель объединения рестораторов Тернополя Тарас Ковальчук.