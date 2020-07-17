09:46  17 июля
В Украине количество выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило количество новых зараженных
08:44  17 июля
"Слуга народа" Верещук пригласила Кличко на открытые дебаты
08:19  17 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных
UA | RU
UA | RU
17 июля 2020, 13:14 6

В Тернополе на акцию протеста вышли рестораторы

17 июля 2020, 13:14 6
Читайте також українською мовою
Представители 27 заведений общественного питания требуют разрешить работу после 23:00
Представители 27 заведений общественного питания требуют разрешить работу после 23:00
Фото: Общественное
Читайте також
українською мовою

Возле Тернопольской областной государственной администрации около сотни рестораторов вышли на акцию протеста.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Общественное".

Я не думаю, что после 23 часов коронавирус больше распространяется. Целый день горожане ходят по заведениям, а после 23 часов нельзя. Наш бизнес от этого страдает и мы несем большие потери”, – сообщил представитель объединения рестораторов Тернополя Тарас Ковальчук.

На акцию рестораторы вышли с кастрюлями и плакатами: "Дайте работать”, "Рестораторы Украины объединяйтесь”, "23:01 COVID-19”, "Позвольте работать после 23:00”.

Ранее сообщалось, что председатель Одесской ОГА просит Кабмин разрешить работу увеселительных заведений после 23.00.

митинг протесты работа Тернополь ресторан Тернопольская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Иван Галунга
Все блоги »