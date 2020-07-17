В Тернополе на акцию протеста вышли рестораторы
Представители 27 заведений общественного питания требуют разрешить работу после 23:00
Представители 27 заведений общественного питания требуют разрешить работу после 23:00
Возле Тернопольской областной государственной администрации около сотни рестораторов вышли на акцию протеста.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Общественное".
Я не думаю, что после 23 часов коронавирус больше распространяется. Целый день горожане ходят по заведениям, а после 23 часов нельзя. Наш бизнес от этого страдает и мы несем большие потери”, – сообщил представитель объединения рестораторов Тернополя Тарас Ковальчук.
На акцию рестораторы вышли с кастрюлями и плакатами: "Дайте работать”, "Рестораторы Украины объединяйтесь”, "23:01 COVID-19”, "Позвольте работать после 23:00”.
Ранее сообщалось, что председатель Одесской ОГА просит Кабмин разрешить работу увеселительных заведений после 23.00.
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