Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате российской атаки на Харьков пострадали восемь человек. Вражеские дроны ударили по двум районам города – Немышлянскому и Холодногорскому. Повреждены детское учебное заведение, жилые дома и гостиница

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Немышлянском районе российский дрон попал в здание детского учебного заведения. В результате удара повреждены конструкции сооружения, также выбиты окна в многоэтажных жилых домах. Пожар на месте попадания не возник.

В Холодногорском районе в результате атаки загорелась крыша и комната трехэтажного здания гостиницы. Пожар охватил площадь 55 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание.

На местах вражеских ударов работали подразделения ГСЧС, в том числе кинологи, саперы и психологи.

Напомним, утром 23 ноября российские войска нанесли удар реактивным дроном по Индустриальному району Харькова. Впоследствии враг повторно атаковал этот район. Также было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в многоэтажный дом в Шевченковском районе города.