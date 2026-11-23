Россия ночью запустила по Украине 153 беспилотника: есть попадания на 11 локациях
В ночь на 23 ноября РФ атаковала Украину 153 ударными БпЛА типа Shahed (60 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 134 российских беспилотника.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного в результате российской атаки дома. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 11 погибших.