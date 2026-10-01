РФ атаковала Украину более 100 беспилотников: есть попадания на 11 локациях
В ночь на 1 октября РФ атаковала Украину 107 ударными БпЛА типа Shahed (63 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 87 российских беспилотников.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, ночью 1 октября российские войска атаковали Одессу. В результате ударов повреждена инфраструктура.
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