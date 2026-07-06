"Рейд" отомстил за Киев: на Брянщине уничтожен российский ЗРК С-400

Фото: скриншот с видео

Подразделение Сил беспилотных систем ВСУ - 413-й полк "Рейд" - уничтожил в Брянской области России пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400, которую российские войска использовали для запуска баллистических ракет по Киеву

Об этом говорится в видео на странице подразделения, передает RegioNews .

Как сообщили военные, удар был нанесен во время очередной массированной атаки РФ по территории Украины.

По информации полка, уничтоженная пусковая установка применялась для обстрелов украинской столицы баллистическими ракетами.

В подразделении подчеркнули, что успешное поражение комплекса С-400 будет способствовать уменьшению угрозы для гражданского населения Украины и поможет предотвратить новые российские удары.

Напомним, что в Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля возросло до 14 человек, 56 пострадали - из них семеро дети.

Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев.