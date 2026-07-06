Смертельная ссора в Харьковской области: муж до смерти избил жену
Полицейские Харьковщины задержали мужчину за нанесение смертельных телесных повреждений жене
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домовладений поселка Краснокутск во время семейной ссоры 64-летний мужчина нанес своей жене телесные повреждения по лицу. От полученных травм женщина скончалась.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители задокументировали обстоятельства случившегося и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.
При процессуальном руководстве прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет.
Напомним, что в селе Квасово Береговского района полицейские раскрыли умышленное убийство 62-летнего мужчины.