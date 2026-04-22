22 квітня 2026, 16:10

Приховав 13,8 млн грн: депутата Ужгородської міськради судитимуть за махінації з активами

22 квітня 2026, 16:10
Фото: Офіс Генерального прокурора
Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чинного депутата Ужгородської міської ради VIII скликання

Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Депутата обвинувачують у внесенні недостовірних даних до декларації та легалізації незаконних доходів (ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної НАЗК, встановили, що депутат умисно не задекларував значну частину майна і фінансових зобов’язань.

Зокрема, не вказано будинок в Ужгороді площею близько 360 кв. м, нерухомість у Києві, понад 315 тис. доларів США готівкою, більше 1,3 млн грн на рахунках, близько 800 тис. грн боргів та частину доходів.

За версією слідства, готівкові кошти він передав третій особі під виглядом позики, намагаючись надати їм легального походження. Загальна сума незадекларованих активів становить 13,8 млн грн, ще 11,5 млн грн – легалізовані кошти.

Депутату обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави 11,5 млн грн, яку внесено.

Також арештовано його майно та активи дружини: дві квартири в історичній частині Ужгорода, п’ять земельних ділянок, корпоративні права, елітні автомобілі та колекцію з 9 картин. Загальна вартість арештованого – близько 69,4 млн грн.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили депутата на хабарі в 30 тисяч доларів. Фігурант – "слуга народу" Роман Бондарчук.

