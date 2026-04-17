17 квітня 2026, 18:40

Іноземка продавала українок у сексуальне рабство: серед жертв 16-річна

Фото: ДПСУ
56-річна уродженка Закарпатської області, яка мала словацьке громадянство, була затримано. Виявилось, вона торгувала жінками з України

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисниця обіцяла жінкам високооплачувану роботу у нічному клубі. Проте насправді жінок змішували надавати послуги сексуального характеру. Організаторку затримали, коли вона намагалась виїхати за кордон з двома жінками.

Слідство встановило щонайменше п'ятьох жертв. Серед них була 16-річна дівчина.

"Тепер організаторці загрожує кримінальна відповідальність за статтею про торгівлю людьми. Слідчі заходи проводились за силової підтримки спецпідрозділу ДПСУ "ДОЗОР" спільно зі співробітниками міграційної поліції та ГУНП в Закарпатській області", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, раніше правоохоронці перекрили канал відправки жінок з Донеччини для сексуальної експлуатації до Польщі. Вербувальницю затримали "на гарячому".

