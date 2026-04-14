В Харькове швею поставили на военный учет как медсестру: ТЦК отказался исправить это

Фото: из открытых источников

Харьковский окружной административный суд рассмотрел дело женщины, обнаружившей, что она состоит на военном учете. При этом у нее нет медицинского образования

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Жительница Харькова узнала, что с февраля 4 февраля 2022 она находится на военном учете как военнообязанная с воинским званием "рядовой" и военно-учетной специальностью, связанной с медицинским образованием. При этом женщина по образованию швея и даже никогда не работала в медицинской сфере.

Когда она обратилась в ТЦК, ей говорили, что она якобы должна пройти военно-врачебную комиссию, а также говорили о возможных признаках административного правонарушения в связи с ее непрохождением.

Суд признал противоправным бездействие районного ТЦК и СП по невнесению в реестр информации об исключении истицы из военного учета. Также в пользу женщины взыскан судебный сбор в размере 968,96 грн за счет бюджетных ассигнований ответчика.

Напомним, ранее в Харькове десятки женщин незаконно оказались в розыске как "уклонистки". Их ставили на учет под видом медиков.

Также киевлянка Ирина Харациди-Логинова несколько месяцев пыталась доказать, что ее незаконно внесли в реестр военнообязанных. У женщины нет медицинского или фармацевтического образования и добровольно не обращалась в Территориальный центр комплектования.