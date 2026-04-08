Цивилизация выжила. Собираюсь на работу. Трамп, как и ожидалось, нагнетал как мог – и в последний момент сделал шаг назад. На две-три недели

Цивилизация выжила. Собираюсь на работу. Трамп, как и ожидалось, нагнетал как мог – и в последний момент сделал шаг назад. На две-три недели

Это же надо было во всем этом фарсе даже самолеты с британских баз поднимать, чтобы в итоге сесть в лужу. Не экономически – тут я почему-то думаю, что Белый Дом хоть что-то да урвет (изначально эта спецоперация и была задумана ради контроля над иранской нефтью) – а политически. Большой Донни оказался мелким и прогнозируемым бизнесменом-шантажистом. Хотя это уже не такая и большая новость. Он действует по одному и тому же алгоритму.

Но мир увидел месяц слабой Америки. Без союзников и без политической поддержки Европы, Британии, Канады, Австралии. Трамп силой требует любви, а это еще больше отгораживает от него людей, привыкших к партнерству, а не к банальному шантажу.

Когда-нибудь нужно будет засесть и детально расписать психологический портрет этого человека (там, правда, за ним "подрастает" еще один – который со своей "моральностью" может превзойти самого Трампа – и нужно уже детально изучать все его ходы). Кто не видел разбор по Вэнсу – гляньте предыдущее "Критическое мышление" – там есть немало характеристик вице-президента.

Еще два с половиной года нам придется иметь дело именно с такой американской политикой – и ее, к сожалению, не изменишь. На следующие несколько месяцев Трамп после замораживания конфликта в Иране вернется в свою внутриполитическую песочницу. Будет продавать американцам величайшую победу над всеми злыми силами в мире. Слава богу, это будет не про победу над Украиной (хотя могло бы и быть).

Из хорошего – есть надежда, что цены на нефть за месяц поползут вниз, а это будет означать, что россия будет зарабатывать на войну меньше.

На фоне занятости выборами в Конгресс, нам бы с европейцами использовать момент и переформатировать процесс переговоров. Переформатировать сам формат (сорри за тавтологию). Потому что очевидно, что действующий трехсторонний уже не сработает. Штаты на фоне внутренних политических противостояний и, по сути, неоднозначной "победы" на Ближнем Востоке вынуждены будут сосредоточиться на себе. Игры в потенциальный бизнес с путиным сейчас больше забирают баллов, чем дают. А угрозы выйти из НАТО еще больше обрывают трансконтинентальные связи, и Европа в какой-то момент вынуждена будет выстраивать собственную систему безопасности без США. Этот вопрос уже перезрел. Посмотрим, чем закончатся выборы в Венгрии – собственно, это станет большой отправной точкой для многих перемен.