08 апреля 2026, 13:26

Изнасиловал 7-летнюю дочь знакомой: на Волыни мужчину отправили за решетку

Иллюстративное фото: из открытых источников
Суд вынес приговор 32-летнему жителю Волыни за изнасилование и сексуальное насилие в отношении маленькой девочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие доказало, что летом 2024 года в одном из сел Владимирского района мужчина завел 7-летнюю дочь своей знакомой в нежилое здание, где изнасиловал ее и совершил другие действия сексуального характера.

Злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы.

Кроме тюремного срока суд назначил мужчине принудительную амбулаторную психиатрическую помощь. Данные об осужденном внесут в Единый реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей.

Напомним, в Тернополе задержан 60-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 14-летнего подростка. Он находится под стражей.

