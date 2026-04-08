Суд вынес приговор 32-летнему жителю Волыни за изнасилование и сексуальное насилие в отношении маленькой девочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие доказало, что летом 2024 года в одном из сел Владимирского района мужчина завел 7-летнюю дочь своей знакомой в нежилое здание, где изнасиловал ее и совершил другие действия сексуального характера.

Злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы.

Кроме тюремного срока суд назначил мужчине принудительную амбулаторную психиатрическую помощь. Данные об осужденном внесут в Единый реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей.

