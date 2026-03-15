Стало известно, сколько дронов сбили Воздушные силы ночью

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 15 марта враг атаковал Украину 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других направлений. Около 70 из них – "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", – добавили в Воздушных силах.

Как сообщалось, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 740 оккупантов. В общей сложности потери РФ приближаются к 1,3 млн человек.