На Закарпатье уничтожили минометную мину
Боеприпас обнаружили днем 26 ноября в поле возле села Сюрте в Ужгородском районе
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Местный житель работал на своем поле, когда наткнулся на боеприпас. Пиротехники его идентифицировали как минометную мину калибром 82 мм времен Второй мировой войны.
Мину изъяли и уничтожили на полигоне в установленном порядке.
Напомним, ранее в Николаевской области в поле нашли обломки российской крылатой ракеты. Саперы изъяли их.
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