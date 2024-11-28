На Закарпатье уничтожили минометную мину

фото: ГСЧС

Боеприпас обнаружили днем 26 ноября в поле возле села Сюрте в Ужгородском районе

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Местный житель работал на своем поле, когда наткнулся на боеприпас. Пиротехники его идентифицировали как минометную мину калибром 82 мм времен Второй мировой войны.

Мину изъяли и уничтожили на полигоне в установленном порядке.

Напомним, ранее в Николаевской области в поле нашли обломки российской крылатой ракеты. Саперы изъяли их.