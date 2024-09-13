В Ужгороде работники ТЦК искали уклонистов в ресторанах и спортзалах

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12 сентября сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд по ресторанам и спортзалам Ужгорода. Военнослужащие искали уклонистов

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По его словам, сотрудников ТЦК интересовали лица, уклоняющиеся от прохождения службы или самовольно покинувшие воинскую часть.

"Из интересного: обнаружен рядовой и офицер из Одессы, самовольно покинувший воинскую часть, а также инвалид второй группы, который в спортзале "жал сотку" от груди. Также выявлено несколько человек, которые были в розыске за уклонение от мобилизации", — прокомментировал результаты проверок Виталий Глагола.

Напомним, в сети распространяют видео жесткого задержания мужчины людьми в военной форме вблизи Мукачевского ТЦК в Закарпатье.