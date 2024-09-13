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13 сентября 2024, 17:31

В Кременчуге задержали члена ВВК во время получения взятки

13 сентября 2024, 17:31
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фото: ГБР
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Правоохранители сообщили о подозрении члену военно-врачебной комиссии одного из ТЦК в Кременчуге на Полтавщине. Чиновник за взятки предлагал мужчинам избежать мобилизации, оформляя им фальшивую группу инвалидности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В ведомстве отмечают, что фигурант оценивал свои услуги от 12 тыс. долларов США.

"Одному из офицеров запаса он обещал помочь оформить вторую группу инвалидности для выезда за границу. Поводом должны стать будто бы расстройства нервной системы, хотя мужчина был здоров. Также чиновник гарантировал, что сможет "решать вопрос" с местным ТЦК, в случае, если мужчину начнут вызывать в военкомат", - говорится в сообщении.

После получения 12 тыс. долларов США член ВВК был задержан, ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в полмиллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что работники ГБР задержали на взятке главу военно-врачебной комиссии Кропивницкого. По данным следствия, он в сговоре с работницей одного из областных диспансеров организовали торговлю "белыми" военными билетами.

ГБР взятка Полтавская область Кременчуг ТЦК ВВК
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