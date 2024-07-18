фото: ГПСУ

Житель закарпатского села Буштыно решил, что контрольные посты для всех, кроме него

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Крепкий 61-летний мужчина не выполнил требования по остановке и пытался скрыться от правоохранителей. Когда его авто заблокировали, он закрылся в салоне и начал через окно спорить с пограничниками, называя их действия незаконными. В то же время, водитель пытался создать максимум дискомфорта другим участникам дорожного движения, заблокировав дорогу", – рассказали в ГПСУ.

Он спорил с водителями и пассажирами других авто, вызвал полицию, а когда прибыла следственно-оперативная группа, отказался с ней общаться.

Пограничники пытались задержать нарушителя, применив физическую силу и средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия. Несмотря на это, водитель не покинул салон авто, а достал нож и постоянно им размахивал. Мужчина ранил пограничника, который без всякой царапины вернулся из двух боевых ротаций из Донетчины.

Нарушитель отказывался от помощи медиков "скорой" и сначала отказывался от воды, которую предлагали пограничники, считая, что она отравлена.

После почти 3-часового пребывания на контрольном посту пограничники, применив физическую силу и наручники, все же задержали мужчину, который сопротивлялся.

На задержанного пограничники оформили админпротокол за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение пограничникам. Также в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении в действиях задержанного признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, вечером 12 июля в Полтаве мужчина напал с ножом на полицейских. Его задержали.