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01 вересня 2021, 13:18 724

На Закарпатті старшина продав наркотики солдатам на майже півмільйона гривень

01 вересня 2021, 13:18 724
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ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань на Закарпатті затримали старшину військової частини, який продав наркотики військовослужбовцям на майже півмільйона гривень

.Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР

За даними слідства, старшина отримував наркотичні речовини від офіцера, який перебуває в зоні проведення ООС, а також через "закладки” від інших постачальників.

Після цього він розповсюджував наркотики серед військовослужбовців.

Зокрема, 4 серпня працівники ДБР задокументували, як військовий продав 52 грами метамфетаміну за 75 тисяч гривень.

Вже 30 серпня 2021 року старшину затримали "на гарячому" – під час збуту близько 300 грамів метамфетаміну за 405 тисяч гривень. Наступного дня йому повідомили про підозру.

Крім того, за інформацією правоохоронців, він привласнив та продав майно військової частини: прилад нічного бачення за 1,7 тисячі доларів США і 20 багнет-ножів з серійними номерами за 10 тисяч гривень.

Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного придбання та збуту наркотичних речовин, а також викрадення військового майна (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

ДБР наркотики військові кримінальна справа

 
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