На Закарпатті старшина продав наркотики солдатам на майже півмільйона гривень
Працівники Державного бюро розслідувань на Закарпатті затримали старшину військової частини, який продав наркотики військовослужбовцям на майже півмільйона гривень
.Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР
За даними слідства, старшина отримував наркотичні речовини від офіцера, який перебуває в зоні проведення ООС, а також через "закладки” від інших постачальників.
Після цього він розповсюджував наркотики серед військовослужбовців.
Зокрема, 4 серпня працівники ДБР задокументували, як військовий продав 52 грами метамфетаміну за 75 тисяч гривень.
Вже 30 серпня 2021 року старшину затримали "на гарячому" – під час збуту близько 300 грамів метамфетаміну за 405 тисяч гривень. Наступного дня йому повідомили про підозру.
Крім того, за інформацією правоохоронців, він привласнив та продав майно військової частини: прилад нічного бачення за 1,7 тисячі доларів США і 20 багнет-ножів з серійними номерами за 10 тисяч гривень.
Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного придбання та збуту наркотичних речовин, а також викрадення військового майна (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.