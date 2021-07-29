Ребенок в тяжелом состоянии: появились подробности родов в поезде Киев-Ужгород
Мальчик, который родился прямо в вагоне поезда "Киев-Ужгород", сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации
Как пишет RegioNews, об этом "Суспильному" сообщила мать новорожденного мальчика.
Ребенка доставили в Закарпатскую областную детскую больницу 28 июля", - сказала директор медучреждения Магдалина Семеняк.
Однако подробнее рассказать врач не может, поскольку мать ребенка запретила разглашать информацию о его состоянии.
Напомним, 25 июля ночью в поезде Киев-Ужгород женщина родила ребенка.
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