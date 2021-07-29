11:42  29 июля
В МОЗ назвали условие отмены масочного режима
10:24  29 июля
В Киеве в торговом центре произошел взрыв
08:11  29 июля
Обстрелы из минометов и гранатометов: на Донбассе зафиксировали 13 нарушений со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
29 июля 2021, 14:03 21

Ребенок в тяжелом состоянии: появились подробности родов в поезде Киев-Ужгород

29 июля 2021, 14:03 21
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мальчик, который родился прямо в вагоне поезда "Киев-Ужгород", сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации

Как пишет RegioNews, об этом "Суспильному" сообщила мать новорожденного мальчика.

Ребенка доставили в Закарпатскую областную детскую больницу 28 июля", - сказала директор медучреждения Магдалина Семеняк.

Однако подробнее рассказать врач не может, поскольку мать ребенка запретила разглашать информацию о его состоянии.

Напомним, 25 июля ночью в поезде Киев-Ужгород женщина родила ребенка.

госпитализация поезд медики дети вагоны

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua