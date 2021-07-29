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29 липня 2021, 14:03 7

Дитина у важкому стані: з'явилися подробиці пологів у потязі Київ-Ужгород

29 липня 2021, 14:03 7
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Фото: з відкритих джерел
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Хлопчик,  який народився прямо у вагоні потяга "Київ-Ужгород", наразі перебуває у важкому стані в реанімації

Як пише RegioNews, про це Суспільному повідомила мати новонародженого хлопчика.

Дитину доправили до Закарпатської обласної дитячої лікарні 28 липня", - сказала медична директорка закладу Магдалина Семеняк.

Однак детальніше розповісти лікарка не може, оскільки мати дитини заборонила розголошувати інформацію про його стан.

Нагадаємо, 25 липня вночі у поїзді Київ-Ужгород жінка народила дитину.

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