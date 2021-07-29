Дитина у важкому стані: з'явилися подробиці пологів у потязі Київ-Ужгород
Хлопчик, який народився прямо у вагоні потяга "Київ-Ужгород", наразі перебуває у важкому стані в реанімації
Як пише RegioNews, про це Суспільному повідомила мати новонародженого хлопчика.
Дитину доправили до Закарпатської обласної дитячої лікарні 28 липня", - сказала медична директорка закладу Магдалина Семеняк.
Однак детальніше розповісти лікарка не може, оскільки мати дитини заборонила розголошувати інформацію про його стан.
Нагадаємо, 25 липня вночі у поїзді Київ-Ужгород жінка народила дитину.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася