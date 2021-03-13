В Ужгороде закончились койки для больных коронавирусом пациентов

Палаты интенсивной терапии также заняты и не справляются

Палаты интенсивной терапии также заняты и не справляются

Фото: из открытых источников

В Ужгороде больных коронавирусной инфекцией оставляют лечиться дома: в больницах не хватает коек для пациентов.

Как передает RegioNews, об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Мне не удалось положить в стационар пациентов, которые требовали госпитализации. Сейчас они находятся дома на кислородных концентраторах. Слава Богу, удалось их обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтоб они могли дышать", - рассказал врач.

По его словам, больные, которых оставили дома, молодые люди. И на утро 12 марта, по всему городу было только пять свободных коек, на которых могли бы разместить таких пациентов.

Интенсивная терапия также занята и не справляется. Мы очень надеемся, что сможем привлечь какие-либо дополнительные ресурсы, чтоб стабилизировать ситуацию", - отметил он.

Напомним, во всех общеобразовательных учебных заведениях Ужгорода с 15 до 26 марта будет приостановлен учебный процесс учеников 1-4 классов.