10:26  13 марта
Антирекорд в этом году: за сутки в Украине обнаружили более 13 тысяч заболевших COVID-19
12:19  12 марта
Законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели
10:02  13 марта
Сутки в ООС: 14 нарушений, погиб украинский военнослужащий
UA | RU
UA | RU
13 марта 2021, 10:49 319

В Ужгороде закончились койки для больных коронавирусом пациентов

13 марта 2021, 10:49 319
Читайте також українською мовою
Палаты интенсивной терапии также заняты и не справляются
Палаты интенсивной терапии также заняты и не справляются
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ужгороде больных коронавирусной инфекцией оставляют лечиться дома: в больницах не хватает коек для пациентов.

Как передает RegioNews, об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Мне не удалось положить в стационар пациентов, которые требовали госпитализации. Сейчас они находятся дома на кислородных концентраторах. Слава Богу, удалось их обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтоб они могли дышать", - рассказал врач.

По его словам, больные, которых оставили дома, молодые люди. И на утро 12 марта, по всему городу было только пять свободных коек, на которых могли бы разместить таких пациентов.

Интенсивная терапия также занята и не справляется. Мы очень надеемся, что сможем привлечь какие-либо дополнительные ресурсы, чтоб стабилизировать ситуацию", - отметил он.

Напомним, во всех общеобразовательных учебных заведениях Ужгорода с 15 до 26 марта будет приостановлен учебный процесс учеников 1-4 классов.

коронавирус Ужгород медики больницы пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua