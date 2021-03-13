В Ужгороді закінчилися ліжка для хворих коронавірусом пацієнтів
В Ужгороді хворих коронавірусною інфекцією залишають лікуватися вдома: в лікарнях не вистачає ліжок для пацієнтів.
Як передає RegioNews, про це повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Мені не вдалося покласти в стаціонар пацієнтів, які вимагали госпіталізації. Зараз вони перебувають вдома на кисневих концентраторах. Слава Богу, вдалося забезпечити хоча б цим необхідним обладнанням для того, щоб вони могли дихати", - розповів лікар.
За його словами, хворі, яких залишили вдома, молоді люди. І на ранок 12 березня, по всьому місту було тільки п'ять вільних ліжок, на яких могли б розмістити таких пацієнтів.
Інтенсивна терапія також зайнята і не справляється. Ми дуже сподіваємося, що зможемо залучити додаткові ресурси, щоб стабілізувати ситуацію", - зазначив він.
Нагадаємо, у всіх загальноосвітніх навчальних закладах Ужгорода з 15 до 26 березня буде призупинено навчальний процес учнів 1-4 класів.