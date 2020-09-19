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19 сентября 2020, 11:16 5

На Закарпатье будут судить группу "рэкетиров": вымогали у горожан деньги

19 сентября 2020, 11:16 5
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Фото: Нацполиция
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Следователи Департамента стратегических расследований Нацполиции передали в суд обвинительные акты в отношении двух жителей города Хуст, что на Закарпатье - они требовали у местных жителей деньги.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Национальной полиции области.

Так, еще в июне этого года оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области, сыщики следственного управления полиции области за процессуального руководства Закарпатской областной прокуратуры задержали двух жителей города Хуст, которые требовали средства с гражданина.

Потерпевший выполнял строительные работы и получил за свой труд 21 тысячу гривен. Однако, злоумышленники решили вернуть средства преступным путем. Вымогательство сопровождалось избиением и даже угрозами убийства.

После задержания злоумышленникам следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ужгородским горрайонным судом Закарпатской области подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, оперативники блокировали деятельность группировки наркодилеров с Львовщины и Киевщины. Ежемесячно злоумышленники производили почти 5 кг наркотиков более чем на 3 миллиона гривен.

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