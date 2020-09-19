На Закарпатье будут судить группу "рэкетиров": вымогали у горожан деньги

Им грозит до семи лет лишения свободы

Им грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

Следователи Департамента стратегических расследований Нацполиции передали в суд обвинительные акты в отношении двух жителей города Хуст, что на Закарпатье - они требовали у местных жителей деньги.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Национальной полиции области.

Так, еще в июне этого года оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области, сыщики следственного управления полиции области за процессуального руководства Закарпатской областной прокуратуры задержали двух жителей города Хуст, которые требовали средства с гражданина.

Потерпевший выполнял строительные работы и получил за свой труд 21 тысячу гривен. Однако, злоумышленники решили вернуть средства преступным путем. Вымогательство сопровождалось избиением и даже угрозами убийства.

После задержания злоумышленникам следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ужгородским горрайонным судом Закарпатской области подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, оперативники блокировали деятельность группировки наркодилеров с Львовщины и Киевщины. Ежемесячно злоумышленники производили почти 5 кг наркотиков более чем на 3 миллиона гривен.