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19 вересня 2020, 11:16 5

На Закарпатті судитимуть групу "рекетирів": вимагали у містян гроші

19 вересня 2020, 11:16 5
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Фото: Нацполіція
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Слідчі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції передали до суду обвинувальні акти щодо двох мешканців міста Хуст, що на Закарпатті - вони вимагали у місцевих жителів кошти.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Національній поліції області.

Так, ще у червні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури затримали двох жителів міста Хуст, які вимагали кошти з громадянина.

Потерпілий виконував будівельні роботи та отримав за свою працю 21 тисячу гривень. Однак, зловмисники вирішили повернути кошти злочинним шляхом. Вимагання грошей супроводжувалось побиттям та навіть погрозами вбивства.

Після затримання зловмисникам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, оперативники блокували діяльність угруповання наркодилерів з Львівщини та Київщини. Щомісяця зловмисники виробляли майже 5 кг наркотиків на понад 3 мільйона гривень.

злочин поліція кримінальна справа корупція Нацполіція
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