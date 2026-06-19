В РФ после взрывов в Москве усилили мобилизацию: мужчины бегут от военкоматов

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Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, передает RegioNews.

В соцсетях россияне пишут о том, что в Пензенской области начались облавы. В частности, жители Пензы, Кузнецка и Камянки рассказывают, что мужчины задерживаются на улицах, также останавливают автомобили и общественный транспорт.

После проверки документов мужчин забирают в военнослужащие и заставляют подписывать контракты.

Напомним, что Украина начала активно наносить удары по объектам в Москве. В частности, после ночной атаки беспилотников Москву утром 18 июня накрыл густой дым. Было известно о масштабных пожарах на промышленных объектах и повреждениях жилищной инфраструктуры.