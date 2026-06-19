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19 червня 2026, 21:25

В РФ після вибухів у Москві посили мобілізацію: чоловіки тікають від військкоматів

19 червня 2026, 21:25
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Фото з відкритих джерел
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У Росії посилили "приховану" мобілізацію. У соціальних мережах російські чоловіки панікують через військкомати

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, передає RegioNews.

У соцмережах росіяни пишуть про те, що в Пєнзєнській області почались "облави". Зокрема, жителі Пєнзи, Кузнєцка та Камянки розповідають, що чоловіків затримують на вулицях, також зупиняють автомобілі та громадський транспорт.

Після перевірки документів чоловіків забирають до війсккоматів та змушують підписувати контракти.

Нагадаємо, що Україна почала активно завдавати удари по об'єктах у Москві. Зокрема, після нічної атаки безпілотників Москву вранці 18 червня накрив густий дим. Було відомо про масштабні пожежі на промислових об'єктах та пошкодження житлової інфраструктури.

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