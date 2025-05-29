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Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, информирует RegioNews.

"В среду, 4 июня 2025 года, Великобритания и Германия созывают Контактную группу по обороне Украины в штаб-квартире НАТО", – говорится в сообщении.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" прошло 11 апреля в Брюсселе.

Напомним, ранее россияне заявили, что хотят еще одних переговоров в Стамбуле. Украинский МИД ответил на предложение Кремля.