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Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня

Про це повідомила пресслужба НАТО, інформує RegioNews.

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", – йдеться у повідомленні.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 11 квітня в Брюсселі.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що хочуть ще одних переговорів у Стамбулі. Українське МЗС відповіло на пропозицію Кремля.