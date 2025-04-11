Грудное молоко, бензопила и палочка Гарри Поттера: в Uber рассказали об уникальных вещах, которые забывают пассажиры в такси
В компании Uber рассказали, что чаще всего в 2025 году забывают пассажиры такси. Обычно это телефоны и документы. Однако есть и находки, которые могут удивить
Об этом сообщает Uber, передает RegioNews.
Американская компания Uber рассказала, какие вещи чаще всего люди забывают в такси. Также в компании рассказали о самых "уникальных" находках.
Чаще всего забывают телефоны, ключи и кошельки, а Нью-Йорк назвали "городом, где чаще всего что-нибудь забывают".
Среди "уникальных" предметов – документы о разводе, набор ушей Шрека, живые лобстеры, свежее грудное молоко.
Уникальные находки в такси по данным Uber :
- Рог для питья викингов
- Ловушка для привидений
- Бензопила
- Грудное молоко
- Тонкий фарфор
- Живая черепаха
- Писсуар
- Силиконовый бюстгальтер
- Авиационная гарнитура
- Уши Шрека
- Бермуды
- Набор для тестирования ДНК
- Pickleball весла и мяч
- 2 матраса
- 15 кальянов
- Аметистовый кристалл
- Аквариум
- Ведьмина метла
- Моноцикл
- 100 DVD
- Букет из 100 красных роз.
- Морской мох
- Дорожный конус
- Очень большой портрет в коричневой коробке
- Фигурка янки с качающейся головой
- Поршень
- "Фотография меня и моего друга в Бенихане"
- Маленький кактус
- Перо павлина
- Корона леди Свободы
- Говерборд и минихолодильник
- Палочка Гарри Поттера
- Швейная машинка
- Ортопедические стельки для ног
- Вареные яйца и свеча
- Бумаги о разводе
- "Оземпик"
- Игрушка крысы Реми
- Синяя ламинированная бумага с желтым смайликом
- Корниш куры
- Плакат с надписью "Это дело Филли"
- Поддельная кровь
- 10 живых лобстеров
- Пугало кролика
- Скульптура курицы
- Товары Анны Монтаны
- Микшерная доска DJ
Чаще всего забывают :
- Телефон
- Кошелек
- Ключи
- Багаж
- Наушники
- Очки
- Одежда
- Паспорт
- Vape
- Бутылка воды
Напомним, что компания Uber ранее рассказывала, что чаще всего забывают в такси в Украине. Обычно это телефоны, рюкзаки, кошельки и наушники. Среди "уникальных" находок называли шампуры, 10 литров масла, рыжий щенок и системный блок с двумя мониторами.