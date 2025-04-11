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В компании Uber рассказали, что чаще всего в 2025 году забывают пассажиры такси. Обычно это телефоны и документы. Однако есть и находки, которые могут удивить

Об этом сообщает Uber, передает RegioNews.

Американская компания Uber рассказала, какие вещи чаще всего люди забывают в такси. Также в компании рассказали о самых "уникальных" находках.

Чаще всего забывают телефоны, ключи и кошельки, а Нью-Йорк назвали "городом, где чаще всего что-нибудь забывают".

Среди "уникальных" предметов – документы о разводе, набор ушей Шрека, живые лобстеры, свежее грудное молоко.

Уникальные находки в такси по данным Uber :

Рог для питья викингов

Ловушка для привидений

Бензопила

Грудное молоко

Тонкий фарфор

Живая черепаха

Писсуар

Силиконовый бюстгальтер

Авиационная гарнитура

Уши Шрека

Бермуды

Набор для тестирования ДНК

Pickleball весла и мяч

2 матраса

15 кальянов

Аметистовый кристалл

Аквариум

Ведьмина метла

Моноцикл

100 DVD

Букет из 100 красных роз.

Морской мох

Дорожный конус

Очень большой портрет в коричневой коробке

Фигурка янки с качающейся головой

Поршень

"Фотография меня и моего друга в Бенихане"

Маленький кактус

Перо павлина

Корона леди Свободы

Говерборд и минихолодильник

Палочка Гарри Поттера

Швейная машинка

Ортопедические стельки для ног

Вареные яйца и свеча

Бумаги о разводе

"Оземпик"

Игрушка крысы Реми

Синяя ламинированная бумага с желтым смайликом

Корниш куры

Плакат с надписью "Это дело Филли"

Поддельная кровь

10 живых лобстеров

Пугало кролика

Скульптура курицы

Товары Анны Монтаны

Микшерная доска DJ

Чаще всего забывают :

Телефон

Кошелек

Ключи

Багаж

Наушники

Очки

Одежда

Паспорт

Vape

Бутылка воды

Напомним, что компания Uber ранее рассказывала, что чаще всего забывают в такси в Украине. Обычно это телефоны, рюкзаки, кошельки и наушники. Среди "уникальных" находок называли шампуры, 10 литров масла, рыжий щенок и системный блок с двумя мониторами.