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11 апреля 2025, 03:30

Грудное молоко, бензопила и палочка Гарри Поттера: в Uber рассказали об уникальных вещах, которые забывают пассажиры в такси

11 апреля 2025, 03:30
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В компании Uber рассказали, что чаще всего в 2025 году забывают пассажиры такси. Обычно это телефоны и документы. Однако есть и находки, которые могут удивить

Об этом сообщает Uber, передает RegioNews.

Американская компания Uber рассказала, какие вещи чаще всего люди забывают в такси. Также в компании рассказали о самых "уникальных" находках.

Чаще всего забывают телефоны, ключи и кошельки, а Нью-Йорк назвали "городом, где чаще всего что-нибудь забывают".

Среди "уникальных" предметов – документы о разводе, набор ушей Шрека, живые лобстеры, свежее грудное молоко.

Уникальные находки в такси по данным Uber :

  • Рог для питья викингов
  • Ловушка для привидений
  • Бензопила
  • Грудное молоко
  • Тонкий фарфор
  • Живая черепаха
  • Писсуар
  • Силиконовый бюстгальтер
  • Авиационная гарнитура
  • Уши Шрека
  • Бермуды
  • Набор для тестирования ДНК
  • Pickleball весла и мяч
  • 2 матраса
  • 15 кальянов
  • Аметистовый кристалл
  • Аквариум
  • Ведьмина метла
  • Моноцикл
  • 100 DVD
  • Букет из 100 красных роз.
  • Морской мох
  • Дорожный конус
  • Очень большой портрет в коричневой коробке
  • Фигурка янки с качающейся головой
  • Поршень
  • "Фотография меня и моего друга в Бенихане"
  • Маленький кактус
  • Перо павлина
  • Корона леди Свободы
  • Говерборд и минихолодильник
  • Палочка Гарри Поттера
  • Швейная машинка
  • Ортопедические стельки для ног
  • Вареные яйца и свеча
  • Бумаги о разводе
  • "Оземпик"
  • Игрушка крысы Реми
  • Синяя ламинированная бумага с желтым смайликом
  • Корниш куры
  • Плакат с надписью "Это дело Филли"
  • Поддельная кровь
  • 10 живых лобстеров
  • Пугало кролика
  • Скульптура курицы
  • Товары Анны Монтаны
  • Микшерная доска DJ

Чаще всего забывают :

  • Телефон
  • Кошелек
  • Ключи
  • Багаж
  • Наушники
  • Очки
  • Одежда
  • Паспорт
  • Vape
  • Бутылка воды

Напомним, что компания Uber ранее рассказывала, что чаще всего забывают в такси в Украине. Обычно это телефоны, рюкзаки, кошельки и наушники. Среди "уникальных" находок называли шампуры, 10 литров масла, рыжий щенок и системный блок с двумя мониторами.

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