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У компанії Uber розповіли, що найчастіше в 2025 році забувають пасажири таксі. Зазвичай це телефони та документи. Проте є й знахідки, які можуть здивувати

Про це повідомляє Uber, передає RegioNews.

Американська компанія Uber розповіла, які речі найчастіше люди забувають в таксі. Також у компанії розповіли про найбільш "унікальні" знахідки.

Найчастіше забувають телефони, ключі та гаманці, а Нью-Йорк назвали "містом, де найчастіше щось забувають".

Серед "унікальних" предметів - документи про розлучення, набір вух Шрека, живі лобстери, свіже грудне молоко.

Унікальні знахідки у таксі за даними Uber:

Ріг для пиття вікінгів

Пастка для привидів

Бензопила

Грудне молоко

Тонкий фарфор

Жива черепаха

Пісуар

Силіконовий бюстгальтер

Авіаційна гарнітура

Вуха Шрека

Бермуди

Набір для тестування ДНК

Pickleball весла і м’яч

2 матраци

15 кальянів

Аметистовий кристал

Акваріум

Відьмина мітла

Моноцикл

100 DVD

Букет зі 100 червоних троянд

Морський мох

Дорожній конус

Дуже великий портрет у коричневій коробці

Фігурка янкі з хитною головою

Поршень

"Фотографія мене та мого друга в Беніхані"

Маленький кактус

Перо павича

Корона леді Свободи

Говерборд і мініхолодильник

Паличка Гаррі Поттера

Швейна машинка

Ортопедичні устілки для ніг

Варені яйця і свічка

Папери про розлучення

"Оземпік"

Іграшка щура Ремі

Синій ламінований папір із жовтим смайликом

Корніш кури

Плакат із написом "Це справа Філлі"

Підроблена кров

10 живих лобстерів

Опудало кролика

Скульптура курки

Товари Ганни Монтани

Мікшерна дошка DJ

Що найчастіше забувають:

Телефон

Гаманець

Ключі

Багаж

Навушники

Окуляри

Одяг

Паспорт

Vape

Пляшка води

Нагадаємо, що компанія Uber раніше розповідала, що найчастіше забувають в таксі в Україні. Зазвичай це телефони, рюкзаки, гаманці та навушники. Серед "унікальних" знахідок називали шампури, 10 літрів олії, руде цуценя й системний блок із двома моніторами.