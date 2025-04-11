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11 квітня 2025, 03:30

Грудне молоко, бензопила і паличка Гаррі Поттера: в Uber розповіли про унікальні речі, які забувають пасажири в таксі

11 квітня 2025, 03:30
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У компанії Uber розповіли, що найчастіше в 2025 році забувають пасажири таксі. Зазвичай це телефони та документи. Проте є й знахідки, які можуть здивувати

Про це повідомляє Uber, передає RegioNews.

Американська компанія Uber розповіла, які речі найчастіше люди забувають в таксі. Також у компанії розповіли про найбільш "унікальні" знахідки.

Найчастіше забувають телефони, ключі та гаманці, а Нью-Йорк назвали "містом, де найчастіше щось забувають".

Серед "унікальних" предметів - документи про розлучення, набір вух Шрека, живі лобстери, свіже грудне молоко.

Унікальні знахідки у таксі за даними Uber:

  • Ріг для пиття вікінгів
  • Пастка для привидів
  • Бензопила
  • Грудне молоко
  • Тонкий фарфор
  • Жива черепаха
  • Пісуар
  • Силіконовий бюстгальтер
  • Авіаційна гарнітура
  • Вуха Шрека
  • Бермуди
  • Набір для тестування ДНК
  • Pickleball весла і м’яч
  • 2 матраци
  • 15 кальянів
  • Аметистовий кристал
  • Акваріум
  • Відьмина мітла
  • Моноцикл
  • 100 DVD
  • Букет зі 100 червоних троянд
  • Морський мох
  • Дорожній конус
  • Дуже великий портрет у коричневій коробці
  • Фігурка янкі з хитною головою
  • Поршень
  • "Фотографія мене та мого друга в Беніхані"
  • Маленький кактус
  • Перо павича
  • Корона леді Свободи
  • Говерборд і мініхолодильник
  • Паличка Гаррі Поттера
  • Швейна машинка
  • Ортопедичні устілки для ніг
  • Варені яйця і свічка
  • Папери про розлучення
  • "Оземпік"
  • Іграшка щура Ремі
  • Синій ламінований папір із жовтим смайликом
  • Корніш кури
  • Плакат із написом "Це справа Філлі"
  • Підроблена кров
  • 10 живих лобстерів
  • Опудало кролика
  • Скульптура курки
  • Товари Ганни Монтани
  • Мікшерна дошка DJ

Що найчастіше забувають:

  • Телефон
  • Гаманець
  • Ключі
  • Багаж
  • Навушники
  • Окуляри
  • Одяг
  • Паспорт
  • Vape
  • Пляшка води

Нагадаємо, що компанія Uber раніше розповідала, що найчастіше забувають в таксі в Україні. Зазвичай це телефони, рюкзаки, гаманці та навушники. Серед "унікальних" знахідок називали шампури, 10 літрів олії, руде цуценя й системний блок із двома моніторами.

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