Грудне молоко, бензопила і паличка Гаррі Поттера: в Uber розповіли про унікальні речі, які забувають пасажири в таксі
У компанії Uber розповіли, що найчастіше в 2025 році забувають пасажири таксі. Зазвичай це телефони та документи. Проте є й знахідки, які можуть здивувати
Про це повідомляє Uber, передає RegioNews.
Американська компанія Uber розповіла, які речі найчастіше люди забувають в таксі. Також у компанії розповіли про найбільш "унікальні" знахідки.
Найчастіше забувають телефони, ключі та гаманці, а Нью-Йорк назвали "містом, де найчастіше щось забувають".
Серед "унікальних" предметів - документи про розлучення, набір вух Шрека, живі лобстери, свіже грудне молоко.
Унікальні знахідки у таксі за даними Uber:
- Ріг для пиття вікінгів
- Пастка для привидів
- Бензопила
- Грудне молоко
- Тонкий фарфор
- Жива черепаха
- Пісуар
- Силіконовий бюстгальтер
- Авіаційна гарнітура
- Вуха Шрека
- Бермуди
- Набір для тестування ДНК
- Pickleball весла і м’яч
- 2 матраци
- 15 кальянів
- Аметистовий кристал
- Акваріум
- Відьмина мітла
- Моноцикл
- 100 DVD
- Букет зі 100 червоних троянд
- Морський мох
- Дорожній конус
- Дуже великий портрет у коричневій коробці
- Фігурка янкі з хитною головою
- Поршень
- "Фотографія мене та мого друга в Беніхані"
- Маленький кактус
- Перо павича
- Корона леді Свободи
- Говерборд і мініхолодильник
- Паличка Гаррі Поттера
- Швейна машинка
- Ортопедичні устілки для ніг
- Варені яйця і свічка
- Папери про розлучення
- "Оземпік"
- Іграшка щура Ремі
- Синій ламінований папір із жовтим смайликом
- Корніш кури
- Плакат із написом "Це справа Філлі"
- Підроблена кров
- 10 живих лобстерів
- Опудало кролика
- Скульптура курки
- Товари Ганни Монтани
- Мікшерна дошка DJ
Що найчастіше забувають:
- Телефон
- Гаманець
- Ключі
- Багаж
- Навушники
- Окуляри
- Одяг
- Паспорт
- Vape
- Пляшка води
Нагадаємо, що компанія Uber раніше розповідала, що найчастіше забувають в таксі в Україні. Зазвичай це телефони, рюкзаки, гаманці та навушники. Серед "унікальних" знахідок називали шампури, 10 літрів олії, руде цуценя й системний блок із двома моніторами.