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11 апреля 2025, 04:30

Ошибся номером: Трамп по телефону отругал своего бывшего советника вместо губернатора

11 апреля 2025, 04:30
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Фото: YouTube
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Президент США Дональд Трамп ошибся номером телефона и отругал не того человека. Как сообщили СМИ, он случайно позвонил своему бывшему советнику

Об этом сообщает CBS, передает RegioNews.

В СМИ рассказали, что президент США Дональд Трамп случайно позвонил бывшему советнику вместо губернатора Южной Каролины. Дело в том, что у них обоих похожая фамилия – Макмастер. По словам журналистов, этот телефонный разговор звучал следующим образом:

"- Генри! - Господин президент, это Г. Р. Макмастер. - Какого бы черта я звонил Г. Р. Макмастеру?"

После этого, отмечают в СМИ, Дональд Трамп продолжил ругать не того Макмастера еще как минимум несколько минут.

Следует отметить, что Герберт Макмастер, ранее бывший советником по национальной безопасности во время первого срока Трампа, сейчас активно его критикует.

Напомним, ранее в списке стран, против которых президент США Трамп вводил увеличенные пошлины, увидели безлюдные острова. На этих островах обитают только пингвины. В результате соцсети "взорвались" мемами о том, как бы пингвины реагировали на налоги от Трампа.

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