Помилився номером: Трамп по телефону насварив свого колишнього радника замість губернатора
Президент США Дональд Трамп помилився номером телефону та насварив не ту людину. Як повідомили ЗМІ, він випадково зателефонував своєму колишньому раднику
Про це повідомляє CBS, передає RegioNews.
У ЗМІ розповіли, що президент США Дональд Трамп випадково подзвонив колишньому раднику замість губернатора Південної Кароліни. Річ у тім, що в них обох схоже прізвище - Макмастер. За словами журналістів ця телефонна розмова звучала таким чином:
"- Генрі! - Пане президенте, це Г. Р. Макмастер. - Якого б біса я телефонував Г. Р. Макмастеру?"
Після цього, зазначають в ЗМІ, Дональд Трамп продовжив лаяти не того Макмастера ще щонайменше кілька хвилин.
Слід зазначити, що Герберт Макмастер, який раніше був радником з національної безпеки під час першого терміну Трампа, зараз активно його критикує.
Нагадаємо, раніше у списку країн, проти яких президент США Трамп вводив збільшені мита, побачили безлюдні острови. На цих островах живуть лише пінгвіни. У результаті соцмережі "вибухнули" мемами про те, як би пінгвіни реагували на податки від Трампа.