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Президент США Дональд Трамп помилився номером телефону та насварив не ту людину. Як повідомили ЗМІ, він випадково зателефонував своєму колишньому раднику

Про це повідомляє CBS, передає RegioNews.

У ЗМІ розповіли, що президент США Дональд Трамп випадково подзвонив колишньому раднику замість губернатора Південної Кароліни. Річ у тім, що в них обох схоже прізвище - Макмастер. За словами журналістів ця телефонна розмова звучала таким чином:

"- Генрі! - Пане президенте, це Г. Р. Макмастер. - Якого б біса я телефонував Г. Р. Макмастеру?"

Після цього, зазначають в ЗМІ, Дональд Трамп продовжив лаяти не того Макмастера ще щонайменше кілька хвилин.

Слід зазначити, що Герберт Макмастер, який раніше був радником з національної безпеки під час першого терміну Трампа, зараз активно його критикує.

Нагадаємо, раніше у списку країн, проти яких президент США Трамп вводив збільшені мита, побачили безлюдні острови. На цих островах живуть лише пінгвіни. У результаті соцмережі "вибухнули" мемами про те, як би пінгвіни реагували на податки від Трампа.