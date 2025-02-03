У Москві підірвали засновника російського батальйону "Арбат" Саркісяна: він помер

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У понеділок, 3 лютого, у лікарні помер засновник російського батальйону "Арбат" Армен Саркісян. Його підірвали в Москві, в готелі "Алые паруса"

Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає RegioNews.

Раніше росЗМІ стверджували, що Саркісян вижив після вибуху. Повідомлялося, що йому відірвало ліву ногу, і він перебував у комі.

Загиблий окупант був президентом Федерації боксу "ДНР", засновником батальйону "Арбат".

Кримінальний авторитет Саркісян перебуває в розшуку в Україні. Він проходить фігурантом кримінальної справи про вбивство українського журналіста В'ячеслава Веремія, а також вважається організатором банд "тітушок", які полювали на учасників Євромайдану.

За наявними даними, під час вибуху в столиці РФ загинув один з охоронців Саркісяна. Також постраждали фігурант списку "Миротворець" Олег Каспірович та колишній охоронець Януковича Сергій Шкрябатовський.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області воїни підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Сергія Мельникова та його водія.