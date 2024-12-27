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Головне управління розвідки (ГУР) України перехопило розмову мешканця Бєлгородської області Російської Федерації, в якій він розповідає про російську армію

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.

У розмові описуються усі "прєлєсті" "второй армії міра". Зокрема, росіянин обговорює величезні втрати окупантів у злочинній війні проти України. За його словами, тільки в Ростову залишилося понад 56 тисяч неопознаних російських військовослужбовців.

Чоловік також розповідає, що нещодавно поховали одного з місцевих мешканців, який воював проти України.

"Багато хлопців гибнуть. 20 чоловік уже, наверно, поховали", – сказав він. Казав мені наш общій знайомий один, там 56 тисяч ще не опознаних, в Ростові. Там руку знайшли, там ногу знайшли", – розповів чоловік.

Варто зазначити, що нещодавно ЗСУ уразили російський командний пункт у Льгові Курської області. За інформацією СтратКому ЗСУ, під час атаки, скоріш за все, загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців, більшість з яких – офіцери штабу.

При цьому, 25 грудня про загибель заступника командира бригади Салима Паштова також повідомляла його сестра. Вона підтвердила й інші втрати.

Нагадаємо, в ніч з 25 на 25 грудня Сили оборони України завдали ракетного удару по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області. Російські війська зазнали втрат.