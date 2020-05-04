Польша возобновила выдачу виз для украинцев, но только частично

Принимаются заявления для работы в сельском хозяйстве и международных перевозках

Принимаются заявления для работы в сельском хозяйстве и международных перевозках

В Украине консульские учреждения Польши с 4 мая возобновляют частичный процесс выдачи виз. Среди приоритетных категорий - работники сельского хозяйства, садоводчества и международных перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши в Украине, информирует RegioNews.

"С 4 мая этого года консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз частично. Сначала будут приниматься только заявки на получение визы для работы в сельском хозяйстве, садоводстве и международных перевозках", - говорится в сообщении.

В посольстве предупреждают, что получение визы в других целях, кроме вышеперечисленных категорий, приниматься не будут.

Также для подачи заявления на визу нужно зарегистрироваться в системе электронного консульства e-konsulat.

Такое послабление является ответом на призывы польских работодателей и работников из Украины о возможности трудоустройства украинцев на сезонных работах.

Ранее сообщалось, что в Кабмине готовы выпустить украинцев на заработки в страны ЕС, если представители Евросоюза предоставят официальный запрос и пообещают легальную работу для трудовых мигрантов.