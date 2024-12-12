Информационная политика в Украине: что не так с коммуникацией в условиях войны?

Что касается проблемы коммуникаций. Вам не кажется, что зарубежные медиа (прежде всего, американские) заменили у нас официальные каналы информирования?

Что касается проблемы коммуникаций. Вам не кажется, что зарубежные медиа (прежде всего, американские) заменили у нас официальные каналы информирования?

иллюстративное фото: из открытых источников

Пятиминуток президента точно недостаточно. Тем более что президент не должен говорить некоторые вещи в условиях информационного противостояния. Где представитель президента? Где подевались все "внештатные спикеры – советники"? Не могут комментаторы, даже околовластные, даже эксперты, компетентно комментировать вопросы типа: "О чем говорили в Великобритании с россиянами?" "Какие договоренности были у делегации в Вашингтоне?" "Какая именно баллистическая ракета была направлена на Украину?" "Есть ли угроза повторения этой попытки запугать украинцев и европейцев?" Для этого есть систематические брифинги для медиа, интервью с украинскими журналистами, регулярные пресс-релизы. Надо с этим наконец что-то делать!

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