Агрессия против Украины: ЕС продлил санкции против России

Европейский Союз принял решение еще на полгода продлил санкции против России за агрессию против Украины

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Европейский Союз принял решение еще на полгода продлил санкции против России за агрессию против Украины

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Совета ЕС, такое решение Совет принял на заседании 13 марта.

"Совет ЕС решил, что текущие санкции в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости, должны быть продлены на последующие шесть месяцев - до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничительные меры предусматривают не только замораживание средств, но и запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов лицам, которые есть в списке. После исключения из списка двух умерших лиц, санкции применяют против 175 человек и 44 организаций.

Другими мерами, действующими в ответ на кризис в Украине, являются: экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора российской экономики (пока действующие до 31 июля 2020 года); ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя (пока действующие до 23 июня 2020 года).

Правовые акты были опубликованы в Официальном вестнике ЕС 13 марта.

Напомним. 5 марта Совет ЕС исключил с санкционного списка бывшего премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики времен Януковича Эдуарда Ставицкого.

Ранее ЕС заявил, что не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призвал к этому всех членов ОБСЕ.

Также госсекретарь США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом.