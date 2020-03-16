Агрессия против Украины: ЕС продлил санкции против России
Как сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Совета ЕС, такое решение Совет принял на заседании 13 марта.
"Совет ЕС решил, что текущие санкции в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости, должны быть продлены на последующие шесть месяцев - до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ограничительные меры предусматривают не только замораживание средств, но и запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов лицам, которые есть в списке. После исключения из списка двух умерших лиц, санкции применяют против 175 человек и 44 организаций.
Другими мерами, действующими в ответ на кризис в Украине, являются: экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора российской экономики (пока действующие до 31 июля 2020 года); ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя (пока действующие до 23 июня 2020 года).
Правовые акты были опубликованы в Официальном вестнике ЕС 13 марта.
Напомним. 5 марта Совет ЕС исключил с санкционного списка бывшего премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики времен Януковича Эдуарда Ставицкого.
Ранее ЕС заявил, что не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призвал к этому всех членов ОБСЕ.
Также госсекретарь США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом.
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