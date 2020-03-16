Агресія проти України: ЄС продовжив санкції проти Росії

Європейський Союз прийняв рішення ще на півроку продовжив санкції проти Росії за агресію проти України

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Європейський Союз прийняв рішення ще на півроку продовжив санкції проти Росії за агресію проти України

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Ради ЄС, таке рішення Рада прийняла на засіданні 13 березня.

"Рада ЄС вирішила, що поточні санкції в зв'язку з діями, які підривають або загрожують територіальній цілісності України, її суверенітету і незалежності, повинні бути продовжені на наступні шість місяців - до 15 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обмежувальні заходи передбачають не лише замороження коштів, але й заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів особам, які є у списку. Після вилучення зі списку двох померлих осіб, санкції застосовують проти 175 осіб і 44 організацій.

Іншими заходами, що діють у відповідь на кризу в Україні, є: економічні санкції, що зачіпають окремі сектори російської економіки (наразі чинні до 31 липня 2020 року); обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, обмежені територією Криму та Севастополя (наразі чинні до 23 червня 2020 року).

Правові акти було опубліковано в Офіційному віснику ЄС 13 березня.

Нагадаємо, 5 березня Рада ЄС виключила із санкційного списку колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова і міністра енергетики часів Януковича Едуарда Ставицького.

Раніше ЄС заявив, що не визнає російські паспорти, видані жителям окупованого Криму після його анексії, та закликав до цього всіх членів ОБСЄ.

Також держсекретар США Майк Помпео у шості роковини анексії Криму Росією заявив, що США не визнають і ніколи не визнають претензії Росії на суверенітет над Кримом.