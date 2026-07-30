Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате атаки россиян на Киев ночью 30 июля выросло до трех человек

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

"По состоянию на 12:30 количество пострадавших в результате ночной атаки возросло до трех человек. К сожалению, один человек погиб", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на двух локациях в Оболонском и Святошинском районах города продолжается разборка завалов и проливка конструкций разрушенных сооружений.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на Киев ночью 30 июля один человек погиб и двое пострадали.