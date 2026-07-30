В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за ночной атаки
Число пострадавших в результате атаки россиян на Киев ночью 30 июля выросло до трех человек
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.
"По состоянию на 12:30 количество пострадавших в результате ночной атаки возросло до трех человек. К сожалению, один человек погиб", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на двух локациях в Оболонском и Святошинском районах города продолжается разборка завалов и проливка конструкций разрушенных сооружений.
Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на Киев ночью 30 июля один человек погиб и двое пострадали.
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