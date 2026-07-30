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30 липня 2026, 14:07

Спорт, культура і підтримка ветеранів: на Світязі відбудеться фестиваль "Культура єднає"

30 липня 2026, 14:07
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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1-2 серпня на центральному пляжі озера Світязь відбудеться патріотично-культурний фестиваль "Культура єднає"

Як інформує RegioNews генеральним партнером заходу виступить Волинський осередок ГО "Захист Держави".

Організаторами фестивалю є ГО "Жіноча опора" та "Союз українок", співорганізатором – Волинська обласна рада.

У межах фестивалю ГО "Захист Держави" організує низку активностей для відвідувачів. Зокрема, працюватиме центр підтримки ветеранів, де учасники зможуть отримати юридичні та психологічні консультації. Також діятимуть арт-терапевтичні простори для дітей, спортивні локації, екологічні ініціативи та культурні заходи.

Програма передбачає спортивні змагання з петанку, стрільби з лука, дартсу та корнхолу, автопробіг на квадроциклах, перегони на катамаранах для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин, а також створення спільного полотна єдності "Україна в наших серцях".

Окремою частиною фестивалю стане презентація діяльності ГО "Захист Держави" та дискусійна бекстейдж-зона, де говоритимуть про культурну спадщину, підтримку захисників і майбутнє країни.

"Культура єднає"також запропонує відвідувачам музичну програму. На головній сцені фестивалю виступатимуть українські артисти, серед яких Козак Сіромаха, Санна, Іванна Гетто, Сергій Скулинець та інші.

Ведучою заходу стане громадська діячка, телеведуча та керівниця Волинського осередку ГО "Захист Держави" Наталка Войтович.

Фестиваль триватиме два дні – 1 та 2 серпня. Реєстрація учасників змагань, квестів, перегонів на катамаранах та обіду для захисників проходитиме у наметі ГО "Захист Держави" на локації пляжного кафе SEZON із 11:00.

Нагадаємо, в Україні планують зробити День вишиванки державним святом. Міністерство культури та Верховна Рада розпочали роботу над відповідним законопроєктом. Саме з такою ініціативою в травні цього року виступила ГО "Захист Держави".

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Волинська область Озеро Світязь фестиваль ГО Захист Держави спорт культура ветерани підтримка
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