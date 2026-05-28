Правоохоронці ліквідували у Волинській області схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Автомобілі, які мали безкоштовно передавати для потреб ЗСУ, ділки оформлювали на благодійний фонд, а потім продавали за готівку.

За даними слідства, організатором схеми виявився місцевий мешканець. Для прикриття він використовував реквізити та назви різних благодійних організацій і фондів.

Чоловік залучив до схеми спільників. Вони оформлювали фіктивні документи для переміщення машин через держкордон, безпосередньо ввозили автомобілі в Україну, а також займалися їх продажем.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та на автомобільній стоянці детективи БЕБ вилучили 10 автівок, ввезених як "гуманітарка", а також документи, чорнові записи, мобільні телефони та гроші.

Наразі готуються клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 201-4 КК України (контрабанда транспортних засобів під виглядом благодійної допомоги). Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

