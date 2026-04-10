На Волыни мужчина угрожал полицейским гранатой

В Волынской области судят мужчину, который угрожал работникам полиции. Теперь его отправили под стражу

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Как рассказали правоохранители, 43-летний мужчина на улице поссорился с односельчанкой. Тогда он ударил женщину по голове, держа в руке корпус наступательной осколочной гранаты типа РГД-5. По вызову приехала полиция, и мужчина стал угрожать гранатой правоохранителям.

Теперь суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

