По 20 тисяч доларів на день: на Волині "гастролери" грабували чужі авто
На Волині взяли під варту "гастролерів", які крали гроші з автомобілів. Тепер вони постануть перед судом
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Зловмисниками виявились житель Львова та громадянин Грузії. Вони разом крали гроші з чужих автівок. Лише за один день вони викрали майже 20 000 доларів США, 900 Євро та 24 000 гривень.
Тепер зловмисники отримали підозри. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше в Херсоні чоловік пограбував та зґвалтував 51-річну жінку. Його затримали правоохоронці, коли почули крики постраждалої.
23 березня 2026
24 березня 2026, 20:36
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"