По 20 тисяч доларів на день: на Волині "гастролери" грабували чужі авто

На Волині взяли під варту "гастролерів", які крали гроші з автомобілів. Тепер вони постануть перед судом

Зловмисниками виявились житель Львова та громадянин Грузії. Вони разом крали гроші з чужих автівок. Лише за один день вони викрали майже 20 000 доларів США, 900 Євро та 24 000 гривень.

Тепер зловмисники отримали підозри. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

