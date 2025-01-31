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Молода мама запевняє, що в неї є, кому допомагати

Про це розповіли у у Волинському обласному перинатального центрі, передає RegioNews.

Із Волинського обласного перинатального центру Любов Ройко. Вона народила 14 дитину - хлопчика. У великій родині 8 доньок та 6 синів. Сама Любов має почесне звання "Мати-героїня".

"На запитання, чи важко подружжю виховувати стільки дітей, багатодітна мама відповіла: "Все помаленьку, з добром і любов’ю. Зараз уже є кому допомагати"", - кажуть в перинатальному центрі.

Слід зазначити, що до повномасштабного вторгнення, станом на 2021 рік, за даними Держстату, в Україні було понад 365 572 багатодітні родини, в яких виховувалося 1 244 509 дітей.