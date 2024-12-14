фото: прокуратура

Жителю Луцка объявили подозрение в развращении ребенка и домогательстве для сексуальных целей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

С октября этого года мужчина отправлял 10-летней девочке в Телеграм фото и видео с порнографией. Фигурант предлагал ребенку встретиться и совершал другие развратные действия.

Правоохранители задержали 28-летнего злоумышленника. Во время обыска у него дома изъяли мобильный телефон с перепиской и видеопорнографией.

Решается вопрос взятия педофила под стражу.

Напомним, ранее на Волыни 25-летний учитель получил подозрение в развращении 15-летнего ученика.