Надсилав 10-річній дівчинці порно: у Луцьку затримали педофіла
Жителю Луцька оголосили підозру у розбещенні дитини та домаганні для сексуальних цілей
Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
З жовтня цього року чоловік надсилав 10-річній дівчинці у Телеграм фото та відео з порнографією. Фігурант пропонував дитині зустрітися та вчиняв інші розпусні дії.
Правоохоронці затримали 28-річного зловмисника. Під час обшуку у нього вдома вилучили мобільний телефон із перепискою та відеопорнографією.
Вирішується питання щодо взяття педофіла під варту.
Нагадаємо, раніше на Волині 25-річний вчитель отримав підозру у розбещенні 15-річного учня.
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
У Дніпрі пролунав вибух: є загиблий та поранені, серед них – поліцейські
14 грудня 2024, 16:36На Закарпатті знешкодили залишки ворожої ракети з боєкомплектом
14 грудня 2024, 16:19Російські війська обстріляли Нікополь: постраждала жінка
14 грудня 2024, 15:22ГУР знищило винищувач Су-30 і три локомотиви в РФ
14 грудня 2024, 14:54Росіяни атакували село під Запоріжжям: двоє поранених
14 грудня 2024, 14:27На Дніпропетровщині через ворожу атаку пошкоджені будинки, магазин і ЛЕП
14 грудня 2024, 13:45У Хмельницькому водій Audi збив на переході жінку з дитиною
14 грудня 2024, 13:22Окупанти атакували житловий сектор Покровська: виникла пожежа
14 грудня 2024, 12:55"Шахеди" заходили у Київ хвилями: уламки впали в одному з районів
14 грудня 2024, 12:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі блоги »