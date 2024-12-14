фото: прокуратура

Жителю Луцька оголосили підозру у розбещенні дитини та домаганні для сексуальних цілей

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

З жовтня цього року чоловік надсилав 10-річній дівчинці у Телеграм фото та відео з порнографією. Фігурант пропонував дитині зустрітися та вчиняв інші розпусні дії.

Правоохоронці затримали 28-річного зловмисника. Під час обшуку у нього вдома вилучили мобільний телефон із перепискою та відеопорнографією.

Вирішується питання щодо взяття педофіла під варту.

Нагадаємо, раніше на Волині 25-річний вчитель отримав підозру у розбещенні 15-річного учня.