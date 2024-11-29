На Волыни будут судить мужчину за изнасилование 16-летней девушки

фото: pixabay

В суд направлен обвинительный акт в отношении 35-летнего жителя Луцка за изнасилование несовершеннолетней

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, вечером 29 августа этого года пьяный мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку.

Злоумышленника сразу задержали. Сейчас он находится под стражей, а вскоре предстанет перед судом.

Мужчине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Отмечается, что фигурант был уже четыре раза судим, в том числе за причинение тяжелых травм, повлекших смерть потерпевшего.

Напомним, ранее в Николаевской области осудили 19-летнего юношу, изнасиловавшего 15-летнюю девушку.