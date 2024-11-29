На Волыни будут судить мужчину за изнасилование 16-летней девушки
В суд направлен обвинительный акт в отношении 35-летнего жителя Луцка за изнасилование несовершеннолетней
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, вечером 29 августа этого года пьяный мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку.
Злоумышленника сразу задержали. Сейчас он находится под стражей, а вскоре предстанет перед судом.
Мужчине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
Отмечается, что фигурант был уже четыре раза судим, в том числе за причинение тяжелых травм, повлекших смерть потерпевшего.
Напомним, ранее в Николаевской области осудили 19-летнего юношу, изнасиловавшего 15-летнюю девушку.
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